A morte de Swaggart, devido a um ataque cardíaco num hospital de Baton Rouge, Louisiana, foi anunciada na sua página oficial no Facebook.

"O irmão Swaggart encerrou a sua vida terrena e entrou na presença do seu Salvador, Jesus Cristo", pode ler-se.

Swaggart, cujos primos foram a lenda do rock and roll Jerry Lee Lewis e o cantor de música country Mickey Gilley, ganhou destaque na década de 1980, ao liderar a sua igreja pentecostal, as Assembleias de Deus, com sede no Louisiana.

Os seus sermões transmitidos pela televisão, com retórica incendiária e música gospel, eram assistidos por milhões de pessoas em todo o mundo e arrecadavam centenas de milhões de dólares em doações anualmente.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lamentou o falecimento de Swaggart na sua rede Truth Social, e descreveu-o como "um incrível homem de fé".

"Inspirou milhões com o seu grande amor por Deus e pela pátria... Sentiremos muito a falta do Jimmy!", acrescentou.

A queda em desgraça de Swaggart ocorreu em 1987, após ser fotografado num motel de Nova Orleans com uma prostituta.

No ano seguinte, fez uma confissão entre lágrimas que foi televisionada. "Eu pequei contra ti, meu Senhor", disse Swaggart, sem dar detalhes. "Imploro-te que me perdoes".

Swaggart foi expulso da sua igreja e, embora tenha continuado a pregar nas décadas seguintes, o número dos seus seguidores e a sua influência diminuíram.