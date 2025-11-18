Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento soprará em geral fraco, predominando de norte, embora possa atingir intensidade moderada e, nas terras altas, soprar temporariamente forte até ao início da manhã, com rajadas até 40 km/h.

O arrefecimento noturno será acentuado, prevendo-se descida da temperatura mínima, sobretudo no Norte e Centro. Há possibilidade de formação de gelo ou geada, em particular nos vales e zonas mais baixas do interior. A ocorrência de neblina ou nevoeiro matinal também não está excluída nessas regiões. No Sul, a temperatura máxima deverá registar uma ligeira subida.

A Grande Lisboa terá céu pouco nublado ou limpo e vento fraco de norte. No Grande Porto, o cenário será semelhante, com vento fraco e uma pequena descida da temperatura mínima.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental as ondas serão de noroeste entre 1,5 e 2,5 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 metros. A temperatura da água deverá situar-se entre 17 e 19 graus. Na costa sul, as ondas serão de sudoeste com cerca de 1 metro, e a água do mar apresentará temperaturas entre 19 e 20 graus.

