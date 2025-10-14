Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os dados de contato pessoais de ambos continuam listados publicamente no site, que utiliza inteligência artificial para recolher informações na internet.

O gabinete do primeiro-ministro Anthony Albanese está ciente da situação e as autoridades locais estão a investigar.

Um porta-voz da líder da oposição australiana, Sussan Ley, cujo número particular também foi publicado, disse que o assunto era "obviamente preocupante" e que solicitaram a remoção da informação.

O site afirma ter os dados de contacto de centenas de milhões de profissionais e é utilizado por recrutadores e representantes de vendas.

A BBC, que noticiou esta informação, verificou que inclui um número particular atual de Albanese e um contacto pessoal de Donald Trump Jr.

A BBC ligou para os números dos ex-presidentes dos EUA Barack Obama – sem sucesso – e Bill Clinton – que foram atendidos por um homem audivelmente confuso. Um telefone fixo de Londres, alegadamente do primeiro-ministro britânico Keir Starmer, tocou.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.