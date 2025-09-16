Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A regra que limita os líquidos na bagagem de mão a 100 ml, no total de 1 litro por passageiro, foi introduzida há quase duas décadas, em 2006, depois de um atentado terrorista frustrado que planeava explodir aviões com bombas líquidas artesanais, a partir do Aeroporto de Heathrow, em Londres.

Desde então, os passageiros passaram a ter de separar frascos e apresentá-los em sacos transparentes nos pontos de controlo de segurança. Uma das normas mais conhecidas da aviação civil.

Como funciona a nova tecnologia?

Em junho de 2025, a ECAC aprovou a tecnologia de scanners CT da marca Smiths Detection, modelo HI-SCAN 6040 CTiX, para o uso em aeroportos da UE.

Estes scanners de segurança avançados e certificados pela European Civil Aviation Conference (ECAC), fazem com que seja possível detetar irregularidades em líquidos que estejam em frascos maiores do que 100 ml.

O equipamento oferece uma visão de 360º da bagagem de mão e identifica líquidos, géis, aerossóis e dispositivos eletrónicos sem que seja necessário retirá-los. Com esta tecnologia, os passageiros passam a poder transportar até 2 litros de líquidos por pessoa, ao mesmo tempo que a triagem de segurança se mantém rigorosa.

A associação europeia da indústria aeroportuária, ACI Europe, considerou esta medida “muito aguardada”, embora tenha alertado para lacunas no regime de testes da UE, já que apenas aeroportos equipados com esta tecnologia podem aplicar a nova regra.

Para onde posso levar 2 litros de líquidos?

Até ao momento, os aeroportos de Berlim, Roma, Amesterdão e Milão já instalaram os scanners e aplicam a nova regra.

Outros aeroportos continuam a exigir o limite de 100 ml, incluindo muitos que ainda não investiram na tecnologia CT ou que não têm autorização para utilizá-la. A ausência de uma norma uniforme significa que os passageiros podem encontrar regras diferentes numa mesma viagem.

Em Portugal, ainda não existem datas previstas para a implementação desta regra, mas mesmo que isso aconteça cá, é preciso confirmar que também está em vigor no aeroporto de destino ou escala.

