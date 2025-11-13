Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O projeto, desenvolvido em parceria com a Unidade Local de Saúde de São José, arranca em janeiro de 2026 e destina-se a 20 jovens com doença crónica em idade pediátrica entre os 14 e os 18 anos, referenciados pelo Serviço de Endocrinologia Pediátrica do Hospital D. Estefânia. As sessões decorrerão nas instalações da NOVA Medical School e tem participação gratuita, revela o comunicado enviado às redações.

Integrando práticas de Kitchen Lab, estratégias de promoção da autonomia alimentar e acompanhamento clínico especializado, o programa reflete a abordagem da instituição: “literacia alimentar é prevenção em saúde, mas também capacitação para gestão da patologia”.

Segundo Catarina Limbert, professora da NOVA Medical School e uma das coordenadoras do projeto, “a capacitação dos doentes e das suas famílias é indissociável de uma verdadeira política de promoção de saúde. Ao transformarmos evidências científicas em práticas acessíveis, reforçamos a autonomia dos jovens com diabetes tipo 1 e contribuímos para uma resposta de saúde mais inclusiva e eficiente.”

Em Portugal, a diabetes tipo 1 é uma das doenças crónicas mais prevalentes entre crianças e adolescentes, exigindo monitorização constante e decisões diárias sobre alimentação, atividade física e controlo glicémico. A literacia alimentar desempenha, por isso, um papel central na redução da ansiedade associada à gestão da doença e na promoção da autonomia durante fases de transição como a adolescência.

Com este projeto, a NOVA Medical School reforça o seu compromisso com a comunidade e com a democratização do conhecimento científico, aproximando a ciência da vida quotidiana e fornecendo ferramentas práticas para que jovens e famílias possam gerir a diabetes de forma segura, equilibrada e independente.

Há mais de 45 anos a formar profissionais de saúde, a NOVA Medical School — integrada na Universidade NOVA de Lisboa — continua a expandir o seu impacto através dos pilares Ensino, Investigação e Comunidade, preparando novas gerações de médicos e investigadores comprometidos com a inovação, a inclusão e o bem-estar social.

