Durante três dias, o parque de estacionamento no coração da cidade invicta recebe a nova edição da BALUARTE, que reúne artistas de várias gerações em intervenções espalhadas por diferentes pisos e espaços do edifício. A iniciativa pretende oferecer ao público uma visão ampla sobre o trabalho artístico que tem vindo a ser desenvolvido na e a partir da cidade do Porto, refere o comunicado enviado à imprensa.

Entre os principais destaques estão as exposições permanentes instaladas nos vãos de escada dos diferentes pisos, criando uma verdadeira galeria vertical. Estas obras foram selecionadas através de uma open call e contam com a participação de Marcelo Clapp, oh_chicko, R. Gritto, João Janeiro, Flávio Rodrigues, ELLEONOR, Tiago Polignac, David Penela, Oaktree, Bruna BSA, Johnathan Faifer, Leonor Violeta, Matilde Cunha e Jefferson Rib.

A exposição “Projeto 5x1”, organizada pela Esmera – Associação de Arte Pública e Comunitária, apresenta trabalhos site specific de artistas como Hazul, Mais Menos, Coletivo Ruído e Tamara Alves, reforçando a dimensão experimental e colaborativa da BALUARTE.

Outra presença marcante é a mostra da 9:16, galeria digital vertical do Canal 180 (Rua de Miguel Bombarda), que exibe obras de vídeo e arte digital de criadores nacionais e internacionais, entre eles Entangled Others, Mono Lira, Tala Schlossberg, Sam Brewster, Né Barros, Julian Hespenheide, André Cruz e Traceloops.

O programa expositivo inclui ainda uma mostra comemorativa dos 12 anos do Programa de Arte Urbana do Porto, reunindo 12 trabalhos emblemáticos que marcaram a visibilidade e o impacto deste projeto na transformação do espaço público.

Além das exposições, a BALUARTE oferece um programa paralelo de atividades que inclui workshops, conversas, performances e música ao vivo. Os workshops são promovidos pela Esmera e contam com a participação de vários artistas urbanos: "Puzzle nas Tintas”, com Arisca (25 outubro, 16h);

“Bases”, com Third (25 outubro, 18h);“A Natureza como Metáfora de Crescimento e Diversidade”, com Mura (26 outubro, 11h); “Construir a nossa cidade”, com Chloé (26 outubro, 16h).

O público é também convidado a assistir a duas conversas abertas: “Os Artistas da Open Call da BALUARTE 2025” (sábado, 25, 17h00), com testemunhos dos criadores envolvidos e “A Arte Urbana como Estratégia Cultural”, com Juliana Almeida (Cultural Affairs), Luís Lobato (Expanding Roots) e André Carvalho (Circus Network), moderada por Lígia Ferro.

Na sexta-feira, dia 24, às 19h30, a Praça Exterior do Silo Auto recebe o espetáculo “Desenhos Efémeros”, performance de desenho em tempo real assinada por António Jorge Gonçalves.

A música marca presença com o “Granito Showcase”, apresentado pela Jazzego Records, com atuações de Minus & MrDolly, Gaztween e Azar Azar (sábado, 25, 18h). A programação sonora estende-se pelos DJ sets de Rita Lig, Troublebaker e Paulo Couto.

Durante o fim de semana, haverá visitas guiadas às exposições e aos murais da cidade, conduzidas por João Kendall, bem como um Mercado de Arte Urbana permanente no piso 7 do Silo Auto.

A BALUARTE Fora de Portas leva a arte para além do edifício, com duas intervenções urbanas: “Disconnected”, de Daniela Guerreiro (Rua de Fernandes Tomás, 936), e “Trindade em Letras”, da Norte Color (Rua do Bonjardim).

