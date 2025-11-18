Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A família Trump mantém fortes interesses financeiros na Arábia Saudita, com acordos imobiliários, como o Trump Plaza e a Trump Tower em Jeddah, e através da LIV Golf League, financiada pelo fundo soberano saudita, lembra o jornal britânico The Guardian.

Durante a visita, Trump planeia avançar com a venda de 48 caças F-35 à Arábia Saudita, uma primeira venda destes aviões avançados a um país do Médio Oriente fora de Israel, e reforçar a cooperação em defesa, energia nuclear civil, inteligência artificial e outros investimentos, incluindo um compromisso saudita de 600 mil milhões de dólares, potencialmente aumentado para quase 1 trilião. O objetivo declarado inclui também pressionar Mohammed bin Salman para que o reino se junte aos Acordos de Abraão, normalizando relações com Israel, embora a Arábia Saudita exija garantias para a criação de um Estado palestiniano.

A visita de Mohammed bin Salman marca a primeira ida à Casa Branca em mais de sete anos, após o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em 2018, pelo qual os serviços de informação norte-americanos concluíram que o príncipe aprovou a operação. Trump minimizou o caso e defendeu Mohammed bin Salman, afirmando que “coisas acontecem” e que o príncipe “não sabia de nada”.

O encontro inclui conversações na Sala Oval, almoço no Cabinet Room e jantar formal, além de uma conferência de investimento no Kennedy Center. A visita combina diplomacia, negócios bilionários e reforço das relações de segurança entre Washington e Riad, num contexto em que os EUA procuram manter influência regional e contrabalançar a presença da China no Médio Oriente.