Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a PJ, os fogos ocorreram em plena luz do dia e atingiram áreas compostas sobretudo por mato, pinheiro-bravo e carvalhos. As chamas chegaram ainda a colocar em perigo vários imóveis de elevado valor, que não foram atingidos graças à rápida intervenção de populares, bombeiros e meios aéreos.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

A detenção foi efetuada pelo Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, em colaboração com o Grupo de Trabalho para a Redução das Ignições em Espaço Rural – Zona Interior Norte.

A suspeita será agora presente a interrogatório judicial, onde lhe serão aplicadas as medidas de coação consideradas adequadas.