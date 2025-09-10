A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Vila Real, uma mulher de 67 anos suspeita de ter provocado sete incêndios florestais entre 5 de agosto e 7 de setembro deste ano, anunciou hoje aquela força de investigação criminal.
De acordo com a PJ, os fogos ocorreram em plena luz do dia e atingiram áreas compostas sobretudo por mato, pinheiro-bravo e carvalhos. As chamas chegaram ainda a colocar em perigo vários imóveis de elevado valor, que não foram atingidos graças à rápida intervenção de populares, bombeiros e meios aéreos.
A detenção foi efetuada pelo Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, em colaboração com o Grupo de Trabalho para a Redução das Ignições em Espaço Rural – Zona Interior Norte.
A suspeita será agora presente a interrogatório judicial, onde lhe serão aplicadas as medidas de coação consideradas adequadas.
