Terence Stamp, o ator inglês que interpretou o vilão General Zod nos filmes do Super-Homem, morreu aos 87 anos.

Stamp morreu na manhã deste domingo, disse a sua família num comunicado divulgado pela agência de notícias Reuters.

"Deixa uma obra extraordinária, tanto como ator quanto como escritor, que continuará a tocar as pessoas nos próximos anos", pode ler-se.

Ator indicado ao Oscar, estrelou filmes como "As Aventuras de Priscilla", "A Rainha do Deserto", "Longe da Multidão" e "Valquíria".