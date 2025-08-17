O ator tinha 87 anos.
Terence Stamp, o ator inglês que interpretou o vilão General Zod nos filmes do Super-Homem, morreu aos 87 anos.
Stamp morreu na manhã deste domingo, disse a sua família num comunicado divulgado pela agência de notícias Reuters.
"Deixa uma obra extraordinária, tanto como ator quanto como escritor, que continuará a tocar as pessoas nos próximos anos", pode ler-se.
Ator indicado ao Oscar, estrelou filmes como "As Aventuras de Priscilla", "A Rainha do Deserto", "Longe da Multidão" e "Valquíria".
