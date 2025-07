Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Hathaleen era amplamente reconhecido pela sua luta contra a deslocação forçada de palestinianos em Masafer Yatta e desempenhou um papel fundamental na produção do documentário No Other Land, vencedor do Óscar de Melhor Documentário em março, que denuncia a violência de colonos e militares israelitas na região, e que em Portugal pode ser visto no Filmin.

Os co-realizadores do documentário, Yuval Abraham (israelita) e Basel Adra (palestiniano), confirmaram a sua morte. Adra escreveu nas redes sociais que o seu amigo foi "assassinado enquanto estava em frente ao centro comunitário da aldeia" e acrescentou: “É assim que Israel nos apaga — uma vida de cada vez.”

Abraham partilhou um vídeo do momento do ataque e afirmou que habitantes locais identificaram o colono Yinon Levi como o autor do disparo. Levi está sancionado pela União Europeia e pelos EUA, embora estas sanções tenham sido revogadas pela administração Trump, refere a Al Jazeera.

A polícia israelita afirmou estar a investigar o “incidente perto de Carmel”, um assentamento israelita ilegal próximo de Umm al-Khair. Confirmou ainda a detenção de um colono israelita, quatro palestinianos e dois turistas estrangeiros no local. Uma segunda vítima palestiniana foi levada para o hospital após ser agredida por colonos, segundo a agência palestiniana Wafa.

Masafer Yatta é uma zona composta por várias pequenas aldeias palestinianas e tem sido palco de uma longa resistência contra as tentativas de expulsão por parte de Israel, que declarou a área como “zona militar de treino”. Esta luta foi documentada em No Other Land, filme que deu visibilidade internacional à opressão vivida pelas comunidades locais.