Equipas médicas foram chamadas esta manhã de quinta-feira à residência do antigo lutador da WWE, em Clearwater, na Florida, após um alerta de paragem cardíaca, segundo informação confirmada pelas autoridades.

Várias viaturas da polícia e ambulâncias foram vistas estacionadas junto à casa de Hogan. O ex-lutador foi transportado de maca para o interior de uma ambulância.

Apenas há algumas semanas, a sua esposa, Sky Hogan, tinha desmentido rumores de que o marido estaria em coma, garantindo que o seu coração estava “forte” e que se encontrava em recuperação após intervenções cirúrgicas.

Nas redes sociais já começaram a surgiram reações à notícia e homenagens à estrela dos ringues norte-americanos.

Um ícone do wrestling

Hulk Hogan revolucionou o wrestling, transformando-o de um desporto de nicho num fenómeno de entretenimento familiar. A sua presença carismática no ringue cativou tanto crianças como adultos, abrindo caminho para a popularização da modalidade.

Em 1996, reinventou-se, passando de herói a vilão ao fundar a lendária facção NWO – New World Order, adotando a persona de Hollywood Hulk Hogan e conquistando ainda mais popularidade no mundo do wrestling.

Foi introduzido no Hall of Fame da WWE em 2005. No entanto, em 2015 foi removido após a divulgação de comentários racistas captados numa gravação feita sem o seu conhecimento durante um encontro sexual. O vídeo foi publicado pelo Gawker, levando Hogan a processar a plataforma — processo que acabou por vencer.