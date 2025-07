Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a mesma publicação, os treinos ocorreram no início de 2023 e teriam como objetivo preparar o denominado "Grupo 1143", liderado por Mário Machado, para um hipotético cenário de guerra civil, que os membros do grupo acreditavam ser iminente.

O Expresso refere ainda que existem suspeitas de tráfico de armas, utilizado para financiar atividades ilícitas ligadas a movimentos de extrema-direita.

As atividades descritas terão ocorrido sob a forma de "jogos de guerra", mas com recurso a armas de fogo reais, o que levanta sérias preocupações ao nível da segurança e do envolvimento de militares em funções.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Contactado pelo jornal, o Estado-Maior-General das Forças Armadas declarou “estar atento a eventuais situações”, sem, no entanto, comentar em detalhe o alegado envolvimento de efetivos militares nestas ações.

Grupo 1143

O Grupo 1143 é uma organização ultranacionalista e neonazi português, conhecidos pelo comportamento violento, racista e conservador.

Mário Machado é o principal rosto do grupo e também um influente dirigente dos Portugal Hammerskins, divisão nacional da rede nazi americana Hammerskin Nation, fundada oficialmente em 2005.

O grupo tem estado envolvido em ataques a migrantes e em contra-manifestações ilegais. Em junho de 2025, foram documentados treinos com armas de airsoft (simulacros de combate) no distrito de Palmela, como preparação de milícias.

A constituição de grupos de extrema-direita e a sua organização tem constituído uma das principais preocupações da Polícia Judiciária.