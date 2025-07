A polícia alemã anunciou esta quarta-feira (9) a detenção de um homem bósnio e várias buscas no oeste do país, no âmbito de uma investigação sobre o suposto financiamento de um projeto de atentado “terrorista islamista”.

O suspeito, de 27 anos, foi detido numa operação conduzida por uma unidade especial da polícia alemã, nas cidades de Essen e Dortmund, no início da manhã, informaram a polícia e a Procuradoria local num comunicado. As autoridades não revelaram detalhes sobre o alegado plano de atentado, como o local ou método de execução, e afirmaram que a investigação continua em curso. Segundo o jornal Bild, o detido terá recebido treino militar. Foram ainda realizadas buscas nas residências de pessoas consideradas “testemunhas” no caso. A investigação policial começou por suspeitas de fraude por parte de um grupo organizado e, numa segunda fase, identificou que os fundos angariados “seriam utilizados para financiar um atentado terrorista islamista”, acrescenta o comunicado.