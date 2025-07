Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O objetivo do grupo era tomar pela força as terras do Quebec, no leste do país, e governar. Antes de o conseguirem, foram presos pelas autoridades canadianas.

Um dos arguidos está a ser julgado pela posse de armas de fogo, engenhos proibidos e posse de artigos controlados, e os restantes pelo movimento terrorista organizado.

Entre os detidos estão “membros ativos das Forças Armadas canadianas, que alegadamente estavam envolvidos em atividades com o objetivo de tomar terras à força na área da Cidade de Quebeque”, informou a Real Polícia Montada do Canadá (RCMP, na sigla em inglês), em comunicado, citado pelo Observador.

De acordo com as autoridade, os suspeitos participaram em treinos militares, entre os quais exercícios de tiro, emboscada, sobrevivência e navegação. “Também realizaram uma operação de reconhecimento. Estas atividades envolveram alegadamente o uso de várias armas de fogo, algumas das quais eram proibidas, bem como carregadores de alta capacidade e equipamento tático”, acrescentaram.

Esta não é a primeira vez que são encontrados grupos organizados com munições e intenções violentas. Em janeiro de 2024, uma busca resultou na apreensão de “16 engenhos explosivos, 83 armas de fogo e acessórios, aproximadamente 11 mil cartuchos de munições de vários calibres, quase 130 carregadores, quatro pares de óculos de visão noturna e equipamento militar”, segundo o comunicado.