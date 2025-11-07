Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um militar da Guarda Nacional Republicana (GNR), de 45 anos, fortemente indiciado pelos crimes de falsificação de documento, falsidade informática e peculato, praticados no exercício das suas funções policiais.

Em comunicado, a PJ informa que a detenção foi efetuada através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, e que o militar se encontra atualmente em funções no Comando Territorial de Bragança.

Segundo a investigação, o suspeito terá desenvolvido “atos ilícitos no decurso da atividade de fiscalização das infrações previstas no Código da Estrada e na tramitação dos respetivos processos de contraordenação”.

Os elementos recolhidos “indiciam que o militar não terá procedido ao registo formal e/ou terá falsificado diversos autos de contraordenação, apropriando-se de valores correspondentes a coimas pagas pelos infratores, causando prejuízo ao erário público”, lê-se na nota da PJ.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial, para determinação das medidas de coação consideradas adequadas.

__

