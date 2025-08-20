No Centro do país, Coimbra destacou-se pelo maior aumento na oferta de quartos, que passou de 89 anúncios em julho de 2024 para 430 em julho de 2025, um crescimento de 383%. A cidade registou também uma subida do preço médio, de 320€ para 400€, um aumento de 25%, refletindo a elevada procura local.

No Norte, o Porto registou um aumento de 218% na oferta, passando de 334 para 1.063 anúncios. Contudo, os preços médios desceram de 490€ para 450€, uma redução de 8% face ao ano anterior. Braga também apresentou crescimento na oferta (+105%), mantendo valores praticamente estáveis, com o preço médio a passar de 365€ para 355€.

Na região de Lisboa, a capital contabilizou 4.243 anúncios em julho de 2025, um aumento de 61% em relação a julho de 2024, mantendo o preço médio nos 450€. Nos concelhos periféricos, Cascais e Oeiras registaram crescimentos significativos na oferta (+137% e +160%), acompanhados de descidas nos preços médios, de 600€ para 550€. Almada seguiu a mesma tendência, com +125% na oferta e uma diminuição do preço médio de 525€ para 450€.

As periferias da capital consolidam-se como alternativas estratégicas, oferecendo maior disponibilidade de quartos com ligação directa a Lisboa. A Amadora, por exemplo, aumentou a oferta de 72 para 105 anúncios (+46%), enquanto os preços médios caíram de 500€ para 450€, alinhando-se com os valores da capital. Sintra registou uma subida de 28% na oferta, passando de 75 para 96 anúncios, mantendo o preço médio nos 550€.

Estes dados indicam um possível abrandamento da pressão sobre os preços de arrendamento no segmento de quartos, mesmo num período caracterizado por forte procura, sugerindo que a expansão da oferta poderá equilibrar o mercado nas principais cidades universitárias do país.