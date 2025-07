Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Guarda Nacional Republicana (GNR) realizou uma operação de combate ao narcotráfico entre o dia 7 e o dia 11 de julho, através da Unidade de Intervenção e com a cooperação da Guardia Civil do Reino de Espanha.

A investigação já decorria há quase três anos e foi capaz de identificar um grupo de tráfico, com diversos suspeitos de nacionalidade espanhola, tendo, por isso, colaborado com a Guardia Civil, ao abrigo da Cooperação Policial Internacional.

Em Portugal, foram detidas 32 pessoas e cumpridos 32 mandados de busca domiciliária, 21 mandados de busca não domiciliária e 35 mandados de busca/apreensão de veículos, avançou a NR, em comunicado.

Em território espanhol, foi ainda detida uma pessoa e cumpridos seis mandados de busca domiciliária, para além das 16 detenções feitas ao longo dos 38 meses d einvestigação.

As 49 pessoas presas vão ser julgadas pela prática dos crimes de tráfico de estupefacientes, associação criminosa e detenção de arma proibida.

Foi também apreendido diverso material, como:

7 toneladas de haxixe;

650 kg de cocaína;

18 embarcações de alta velocidade, com um valor estimado de cerca de 8 milhões de euros;

40 motores de alta potência, com um valor estimado de cerca 2 milhões e meio de euros;

780 mil euros em numerário;

11 armas de fogo;

24 veículos automóveis.

De acordo com as autoridades, "esta operação teve como principal objetivo diminuit capacidade de distribuição de estupefaciente no território da península ibérica destes grupos de tráfico de estupefacientes, contribuindo, dessa forma, para um aumento do sentimento de segurança das suas populações".