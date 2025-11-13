Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Por motivos de segurança, o Agrupamento de Escolas do Montijo, e o Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, a Escola Profissional do Montijo e o Conservatório Regional de Artes do Montijo estarão fechadas no período da manhã", lê-se na publicação.

Recorde-se que o IPMA colocou o distrito de Setúbal sob aviso vermelho devido à chuva forte e persistente que tem caído desde a madrugada desta quinta-feira. O Aviso deverá vigorar até às 9h00, passando depois para laranja até às 12h00 e, posteriormente, para amarelo.

