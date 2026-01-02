Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As tarifas inicialmente ameaçadas por Donald Trump chegariam a 92% para 13 produtores italianos, incluindo Barilla, La Molisana e Pastificio Lucio Garofalo, acusados de vender os seus produtos a preços considerados injustamente baixos, revela a CNN. A Itália exporta para os EUA cerca de 770 milhões de dólares em massas por ano, equivalentes a aproximadamente 657 milhões de euros.

O Departamento de Comércio norte-americano reviu os impostos e propôs taxas entre 2% e 14%, que se somam à tarifa geral de 15% já aplicada à maioria dos produtos importados da União Europeia. A decisão final sobre os direitos aduaneiros será anunciada a 12 de março.

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Itália, cita a CNN, a revisão preliminar indicou que a tarifa sobre La Molisana cai para 2,26%, enquanto Garofalo fica com cerca de 14%. As restantes 11 empresas enfrentam taxas de 9,09%. “A recalculação das tarifas é um sinal de que as autoridades norte-americanas reconhecem a disposição construtiva das nossas empresas para cooperar”, afirmou o ministério italiano.

A mudança de posição sobre as tarifas das massas surge após o adiamento de aumentos de impostos sobre mobiliário estofado, armários de cozinha e lavatórios, inicialmente previstos para 1 de janeiro. A Casa Branca reforçou que continua a “manter negociações produtivas com parceiros comerciais”.

__

