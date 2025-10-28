Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Lisboa acolhe esta quinta-feira a segunda edição do Manufacturing Tech Summit, evento dedicado à inovação industrial e tecnológica, organizado pela Muvu Technologies. A sessão decorre nas instalações da Microsoft Portugal e junta líderes empresariais, especialistas da indústria e representantes do setor tecnológico para uma tarde de debates, partilha de conhecimento e networking.

O encontro propõe-se explorar o futuro da indústria e o papel da tecnologia na transformação do setor produtivo, abordando temas como Inteligência Artificial, competitividade industrial e a interligação entre educação, política e economia no desenvolvimento tecnológico do país.

A programação inclui várias intervenções — José Maria Pimentel, docente e consultor, abre o evento com uma talk sobre pensamento crítico na era industrial da IA, e segue-se o painel sobre competitividade industrial em mercados emergentes, com a participação de Sandra Guerreiro, Diretora Global de Qualidade, Saúde, Segurança e Ambiente na Esteve. Bruno Silva, Diretor de I&D da Muvu Technologies, apresenta a talk “O futuro da tecnologia industrial”, enquanto Bárbara Almeida, especialista em soluções digitais Azure na Microsoft, fala sobre como a IA acelera a inovação.

O evento encerra com um debate estratégico sobre o papel da tecnologia, educação e política no fortalecimento da indústria nacional, com Rui Ribeiro e Pedro Bravo entre os participantes. A tarde termina com uma sessão de networking para promover contactos entre profissionais e decisores do setor.

O Manufacturing Tech Summit 2025 pretende ser mais do que um encontro de ideias, servindo como espaço de reflexão e ação sobre as tendências que estão a redefinir o panorama global da manufatura.