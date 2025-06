A informação do SAPO24 está agora em 24noticias.sapo.pt.



“Votaremos a favor da moção de rejeição do programa do Governo porque este programa de Governo não é o que Portugal precisa”, sustentou Isabel Mendes Lopes, no encerramento do debate sobre o programa do XXV Governo Constitucional, que decorre no parlamento.

Isabel Mendes Lopes garantiu que o Livre será uma “oposição leal e construtiva, mas muito atenta”.

A deputada salientou que o executivo “pede estabilidade numa situação em que está assente numa minoria, mas não dialoga com o parlamento”.

Depois de no primeiro dia de debate ter criticado o Governo por incluir 80 medidas da oposição no seu programa para a legislatura sem consultar os partidos, Isabel Mendes Lopes salientou que “diálogo pressupõe sentarmo-nos à mesa e conversarmos”.

“Fazer ‘copy paste’ de medidas avulsas de programas de outros partidos sem sequer falarem connosco não é diálogo. Considerar que a discussão dos investimentos em Defesa só deve ser tida com os três maiores partidos não é respeitar o parlamento e não é respeitar todos os eleitores”, afirmou, numa referência a reuniões do executivo esta tarde com PS e Chega.

A deputada do Livre avisou que “se o Governo quer estabilidade, precisa de trabalhar para essa estabilidade e respeitar o parlamento”.