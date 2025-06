No âmbito das alterações, várias zonas do país passarão de “atividade essencial” a “atividade limitada”, segundo o diário The Jerusalem Post.

As exceções são as “zonas do norte dos Montes Golã, do sul dos Montes Golã, do Vale de Beit She’an, do Vale do Jordão, do Mar Morto, de Arava, de Eilat e das comunidades próximas da Faixa de Gaza”.

As medidas estarão em vigor entre as 18:00 locais de hoje (16h00 em Lisboa) e as 20h00 (18h00) de domingo.

A decisão foi tomada pelo Comando da Frente Interna na sequência de uma avaliação da situação, acrescentou o jornal.

Não foi dada qualquer explicação, mas as autoridades israelitas têm afirmado que os ataques contra o Irão diminuíram a capacidade de resposta militar de Teerão.

Israel lançou um ataque sem precedentes contra o Irão na sexta-feira, 13 de junho, alegando ter informações de que Teerão se aproximava do “ponto de não retorno” para obter uma bomba atómica.

Desde então, atingiu centenas de instalações militares e nucleares, e matou oficiais militares de topo e cientistas nucleares.

O Irão, que nega ter construído armas nucleares, ripostou com o lançamento de mísseis e ‘drones’ contra várias cidades israelitas, cujas autoridades admitiram que os ataques causaram pelo menos 24 mortos.