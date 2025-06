A informação do SAPO24 está agora em 24noticias.sapo.pt.

Kate Middleton, de 43 anos, revelou em janeiro que está em remissão de um cancro, cuja natureza não foi divulgada. Segundo diversos veículos de comunicação, a Família Real procura limitar as aparições públicas.

No sábado, participou no desfile "Trooping the Colour" em comemoração do aniversário oficial do rei e apareceu sorridente na varanda do Palácio de Buckingham.

"A princesa de Gales não comparecerá em Ascot hoje", anunciou o Palácio de Kensington num comunicado, apesar do seu nome constar na lista inicial de participantes do evento, um dos mais importantes do calendário da realeza britânica.

Kate Middleton, casada com William, o príncipe herdeiro do trono britânico, está "decepcionada" por não poder comparecer, segundo informaram a agência PA e o jornal The Times, destacando que "precisa encontrar o equilíbrio adequado após a luta contra o cancro".

As presenças de William, do rei Charles III e sua mulher Camilla estavam confirmadas para esta quarta-feira no Royal Ascot.