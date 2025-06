A informação do SAPO24 está agora em 24noticias.sapo.pt.

Em conversa com a agência Lusa, o ator e encenador Guilherme de Bastos Lima explicou o que levou à criação da companhia profissional Teatro do Bigode, avisando, desde logo, que o nome escolhido não remete para um projeto exclusivamente masculino, mas antes para um adereço teatral.

“Teatro do Bigode não é um nome que passe indiferente, pelo menos quando olhamos a primeira vez. O bigode é um adereço que pomos e que permite que nos transformemos, tem essa graça, mas quero salientar que este não é um projeto só de homens, é de homens e mulheres, não há discriminação”, vincou o diretor artístico.

Guilherme de Bastos Lima, de 28 anos, lembrou que o município litoral do distrito de Coimbra Figueira possui uma longa tradição teatral, muito alicerçada no teatro amador, mas também na formação de novos atores, como é exemplo a Escola de Artes do CAE – Centro de Artes e Espetáculos, onde dá aulas há oito anos.

“Com o passar do tempo, desenvolvi este sonho de dar à cidade uma companhia de teatro profissional que ela não tinha”, adiantou o ator, formado pela Escola Superior de Teatro e Cinema do Politécnico de Lisboa.

Argumentou, em defesa dessa iniciativa, que a Figueira da Foz possui equipamentos, possibilidades de apoio de entidades públicas e privadas e profissionais dedicados ao teatro e outros, amadores, com gosto pela representação em cima de um palco.

Para além de Guilherme, o Teatro do Bigode conta com o ator Gabriel de Castilho – que esteve na Escola de Artes do CAE, antes de seguir estudos superiores e regressar à Figueira da Foz – a atriz Alexandra Neto, natural de Mira, também no distrito de Coimbra e a pianista Alexandra Curado.

Embora a nova companhia não pretenda ‘fechar-se’ na Figueira da Foz, estando aberta à participação de atores de outros pontos do país, o diretor artístico tem em mente, em setembro, realizar na cidade “um casting para uma nova produção”, dando primazia às pessoas da terra.

Sobre a Escola de Artes do CAE, Guilherme de Bastos Lima considerou-a “um viveiro de gente com potencial”, notando que, enquanto professor, tem alunos que o acompanham há oito anos.

“Como outros professores meus me incentivaram a seguir o meu sonho, eu também estou a ter esse papel e isso é muito engraçado”, aferiu.

A peça do Teatro do Bigode, comemorativa do Dia dos Avós, a 26 de julho, no CAE, é protagonizada pelo próprio Guilherme de Bastos Lima e por Vítor Emanuel.

Trata-se da adaptação de um texto do ator, diretor teatral e professor universitário espanhol José Sanches Sinisterra, hoje com 84 anos, e que já dramatizou romances de José Saramago como Memorial do Convento ou Ensaio Sobre a Cegueira.

“É uma peça sobre a condição humana, com dois atores perdidos no tempo, o Rios e o Solano, como se o teatro fosse um portal. Entram, quando chegam têm o público já à sua espera, e têm de começar o espetáculo sem terem nada montado”, revelou.

Ao longo do espetáculo, os dois atores falam sobre as suas aventuras, relembram excertos de outras peças em que participaram, e, no final, “quando regressam aos bastidores, voltam a entrar noutro teatro, e estão assim há 500 anos, num ciclo que nunca se quebra”.

Guilherme de Bastos Lima observou que “Piolhos e Atores” tem “um potencial cómico muito grande”, não só por incorporar excertos de outras peças, mas também por brincar com a ideia de o ator “poder quebrar a quarta parede e falar com o público e questionar se se podem quebrar as regras do teatro clássico”.

“E a peça acaba e é tudo muito efémero. As personagens também questionam esta efemeridade, se fica algo como futuro e deixamos esta herança no palco, como na vida - o que andamos aqui a fazer, se fica alguma coisa ou também desaparecemos quando a peça acaba”, rematou o diretor artístico.