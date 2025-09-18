Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Durante a iniciativa, a Avenida Marginal ficará reservada exclusivamente a quem quiser caminhar, correr, pedalar ou simplesmente desfrutar de um dia diferente, livre de carros entre as 9h00 e as 13h00. O percurso estende-se por mais de 15 quilómetros, desde Alcântara (Lisboa) até à Parede (Cascais), atravessando toda a frente marítima do concelho de Oeiras.

Ao longo do trajeto, os participantes vão encontrar uma vasta oferta de atividades desportivas e recreativas para todas as idades. Haverá escalada, pilates, ténis, surf, vela, orientação, além de aulas de grupo, circuitos de treino físico, rastreios de saúde, insufláveis, veículos a pedal, jogos tradicionais e várias outras surpresas.

Com o lema “Neste dia a Marginal é para si”, a iniciativa pretende proporcionar uma experiência de mobilidade ativa e segura, incentivando a prática de atividade física em ambiente descontraído e comunitário.

A organização convida todos — sozinhos, em família ou com amigos — a participar neste dia marcado pela energia e pela celebração de hábitos saudáveis.

