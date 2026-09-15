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Num comunicado publicado no site oficial do Governo italiano, o Executivo liderado por Giorgia Meloni informou que a decisão foi tomada devido a “elevados níveis de risco para a segurança interna, além de um possível perigo relacionado com eventuais infiltrações terroristas”.

De acordo com o Governo italiano, a decisão foi comunicada à Comissão Europeia e aos ministros da Administração Interna da Europa.

Em resposta, o Ministério do Interior de Espanha anunciou que vai manter os controlos fronteiriços nos aeroportos e portos para viajantes provenientes de Itália. Os controlos foram introduzidos a 8 de agosto, como retaliação. A decisão do Governo liderado por Pedro Sánchez estava prevista até 23 de setembro, mas irá manter-se até 8 de outubro.

A 31 de julho, em menos de 24 horas, cerca de 72.000 pessoas vindas de Marrocos entraram irregularmente em Ceuta a nado. O incidente provocou o caos na pequena cidade espanhola que, de acordo com o governo espanhol, tinha 83.595 habitantes em 2025. De acordo com o El País, permanecem em Ceuta cerca de 10.000 migrantes.

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