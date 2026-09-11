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O Correio da Manhã avançou que, a partir de 15 de outubro, os passageiros que apanharem um táxi no Aeroporto Humberto Delgado vão passar a contar com uma tarifa fixa, com preços a partir dos 16 euros.

Contactada pelo 24notícias, a Câmara Municipal de Lisboa não adiantou os valores da nova tarifa, remetendo os detalhes para a assinatura do protocolo, marcada para esta tarde, às 15h15.

Em comunicado enviado às redações, a Câmara Municipal de Lisboa confirma a celebração do Protocolo de Cooperação e Autorregulação para o Serviço de Táxi no Aeroporto de Lisboa, juntamente com representantes da ANA – Aeroportos de Portugal, ANTRAL, Federação Portuguesa do Táxi (FPT) e Associação do Turismo de Lisboa (ATL).

Segundo o município, o acordo permitirá aos passageiros “dispor de uma tarifa fixa nas viagens a partir do Aeroporto Humberto Delgado”, reforçando “a transparência e a previsibilidade” do serviço.

A autarquia acrescenta que o protocolo pretende também “reforçar a qualidade do serviço de táxi no Aeroporto de Lisboa”, assegurando “elevados padrões de prestação e de atendimento”.

A medida surge numa altura de mudanças no setor dos transportes de passageiros, também ao nível legislativo. A nova lei dos TVDE, aprovada no início deste mês, passa a incluir o setor do táxi no regime de transporte remunerado de passageiros em veículos de disponibilização eletrónica.

A Lei n.º 59/2026, que altera a anterior Lei n.º 45/2018, entra em vigor oito anos após a primeira regulamentação dos TVDE. A nova legislação abandona a designação anterior de “veículos descaracterizados” e passa a definir o TVDE como transporte remunerado de passageiros em veículos de disponibilização eletrónica.

A entrada em vigor do diploma acontece, contudo, num contexto de contestação por parte das associações representativas dos operadores de TVDE. Estas consideram que o setor continua a ser “altamente injustiçado, completamente debaixo do domínio das plataformas”.

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