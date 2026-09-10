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Um incêndio deflagrou esta quinta-feira à tarde no Café Nicola, na Praça do Rossio, em Lisboa, provocando três feridos. O alerta foi dado às 15h10 e o fogo foi declarado extinto pelas 15h58, segundo os Bombeiros Sapadores de Lisboa. As três vítimas foram transportadas para o Hospital de São José.

O incêndio começou no piso -3 do estabelecimento, que estaria com vários clientes no momento em que as chamas deflagraram. O fumo provocado pelo fogo levou também à evacuação do refeitório do edifício do Banco de Portugal, situado nas proximidades do café.

No local estiveram 30 operacionais dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, apoiados por dez viaturas, para combater o incêndio e garantir a segurança na zona do Rossio.

As três vítimas foram encaminhadas para o Hospital de São José, de acordo com informação de uma fonte oficial da PSP. Não foram divulgados, até ao momento, detalhes sobre a gravidade dos ferimentos..

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