O cantor e vencedor de um Grammy, Lil Nas X, de 26 anos, foi hospitalizado e detido na manhã de quinta-feira, em Los Angeles, após ter alegadamente agredido um agente da polícia.

Segundo a LAPD, a polícia recebeu um alerta, por volta das 5h50, sobre um “homem nu a caminhar na rua” na Ventura Boulevard, em Studio City, avança o Los Angeles Times.

O músico, conhecido por êxitos como Old Town Road e Industry Baby, encontrava-se apenas de cuecas brancas e botas de cowboy, de acordo com imagens partilhadas pela TMZ.

O artista foi transportado para um hospital local, por suspeita de overdose, antes de ser detido na prisão de Van Nuys, acusado de agressão a um agente da autoridade. A LAPD não confirmou a identidade do indivíduo, mas o episódio está a ser amplamente associado a Lil Nas X.

Este não é o primeiro problema de saúde que o músico enfrenta este ano. O rapper foi hospitalizado em abril, após revelar ter perdido o controlo do lado direito da cara.