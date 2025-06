No mesmo texto, assinado esta segunda-feira, afirmaram que têm “sido consistentemente claros quanto ao facto de o Irão nunca poder ter uma arma nuclear”.

“Exortamos a que a resolução da crise no Irão conduza a um abrandamento mais amplo das hostilidades no Médio Oriente, incluindo um cessar-fogo em Gaza”, escreveram ainda os líderes do G7.

O grupo reitera o “compromisso com a paz e a estabilidade no Médio Oriente” e é nesse contexto que sublinha, não só que “Israel tem o direito de se defender”, como “reitera o apoio à segurança de Israel”.

Finalmente, o G7 afirmou que se “mantém vigilante quanto às implicações para os mercados internacionais da energia”.