O Grupo Correos expandiu o serviço que já tinha disponível entre Tui em Santiago, para servir os mais de 27 mil peregrinos que iniciam o Caminho Português Interior a partir do Porto, noticiou a agência Europa Press.

Desta forma, os peregrinos poderão contratar a empresa postal para transportar a sua bagagem durante toda a viagem até Compostela.

O Grupo Correos destacou que o Caminho Português interior desde o Porto leva entre 11 e 12 etapas, em cerca de 240 quilómetros.

“Este é um percurso tranquilo e belo, desafiante em alguns pontos, que passa por importantes cidades portuguesas como Barcelos, Ponte de Lima e Valença do Minho”, sublinhou.

Porto, o principal ponto de partida para os peregrinos que seguem o Caminho de Santiago depois de Sarria, lembrou ainda, apontando que esta rota ”entra na Galiza pela Ponte Internacional sobre o Rio Minho, sendo Tui a primeira cidade galega do itinerário”.

O serviço, que em Portugal será assegurado pela Correos Express, recolhe a bagagem todas as manhãs a partir das 08:00 no alojamento indicado na reserva e entrega-a no alojamento seguinte antes das 15:00.

A reserva pode ser feita até às 20:00 do dia anterior ao início da etapa, através de um formulário no ‘site’, disponível em nove línguas.

Este serviço diário de transporte de mochilas e malas de um alojamento para outro já está disponível para compra no site www.elcaminoconcorreos.com.

Para além do Paq Mochila, para o transporte de bagagem entre etapas, os Correos disponibilizam também o Paq Peregrino para o envio de malas e encomendas para Santiago ou qualquer ponto do Caminho.

Têm também o Paq Bicicleta para o envio de bicicletas para o ponto de partida do Caminho ou para o seu regresso no final e um serviço de guarda-volumes nas suas agências.

Os Caminhos de Santiago são percorridos por milhões de peregrinos desde o início do século IX, quando foi descoberto o sepulcro do apóstolo Santiago Maior em Santiago de Compostela, capital da Galiza, em Espanha.