Mais de uma centena de operacionais combatem um incêndio, em zona de mato, na União de Freguesias de Cardanha e Adeganha, no concelho de Torre de Moncorvo, indicou fonte do Comando Operacional do Douro à agência Lusa.

_____

A informação do SAPO24 está agora em 24noticias.sapo.pt.

____ O comandante Miguel Fonseca, do Comando Operacional do Douro, disse que há uma frente ativa que está a causar preocupação, para onde estão a ser direcionados os meios de combate. “Há uma frente ativa, estamos a posicionar os meios de combate para tentar combater o fogo. Há outras frentes que estão em fase de consolidação”, indicou o comandante. Segundo Miguel Fonseca, as temperaturas elevadas que se fazem sentir aliadas ao vento, a que se juntam os difíceis acessos à frente de fogo, são as principais dificuldades que se impõem. “Vamos ter uma noite de trabalho”, vincou. Segundo a página oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 21:15 estavam envolvidos no combate às chamas 107 operacionais apoiados por 33 veículos. O alerta foi dado às 16:15. Não há conhecimento de bens ou pessoas em risco.