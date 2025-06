_____



A informação do SAPO24 está agora em 24noticias.sapo.pt.

____

“As sirenes de ataque aéreo soaram em várias regiões de Israel após a identificação de mísseis lançados do Irão em direção ao Estado de Israel”, informaram as Forças de Defesa de Israel (IDF) em comunicado, citado pela AFP.

O Comando da Frente Interna especificou que o alerta, que implica que a população deve procurar abrigo, afetou a maioria das cidades do norte do país.

As IDF emitiram um alerta semelhante pelas 19:46 de Lisboa (21:46 locais), indicando que as defesas antiaéreas estavam em operação.

Este alerta foi desativado cerca de 15 minutos depois.

O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas instou hoje os residentes das cidades israelitas de Haifa e Telavive a abandonarem as suas casas, alertando para “operações punitivas” iminentes.

“As operações punitivas serão realizadas em breve”, disse Abdolrahim Mousavi num comunicado em vídeo transmitido pela televisão estatal no quinto dia da guerra entre Israel e o Irão, iniciada na madrugada de 13 de junho.

Os ataques iranianos anteriores com mísseis e drones foram lançados até agora apenas para fins de dissuasão, acrescentou.

“Os residentes dos territórios ocupados [Israel], particularmente Telavive e Haifa, são fortemente encorajados a deixar estas áreas para sua própria segurança”, declarou Mousavi, que foi recentemente apontado para a chefia das Forças Armadas, em substituição de Mohammad Bagheri, morto no primeiro dia dos ataques israelitas no Irão.

Por seu lado, a Guarda Revolucionária do Irão anunciou ter lançado um ataque contra bases aéreas israelitas, que alegou serem usadas pelos aviões militares que bombardeiam território iraniano.

“Nesta nova onda de ataques, foi realizada uma operação de mísseis em grande escala contra as bases aéreas do Exército do regime sionista, que são as bases de onde os aviões de guerra do regime descolam para o nosso amado país”, afirmou a Guarda Revolucionária, a força ideológica do regime.

As Forças de Defesa israelitas anunciaram por seu lado que a força aérea de Israel bombardeou hoje instalações de mísseis no oeste do Irão.

“Há pouco tempo, a força aérea israelita levou a cabo uma série de ataques no oeste do Irão”, disse o comando militar num comunicado, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A mesma fonte disse que “vários locais e dezenas de lançadores de mísseis superfície-superfície foram atingidos”.

O ataque faz parte da ofensiva lançada por Israel contra o Irão no dia 13 de junho, que já causou centenas de mortos.

A guerra entre Israel e o Irão foi desencadeada na madrugada de 13 de junho por bombardeamentos israelitas contra instalações militares e nucleares iranianas, matando lideranças militares, cientistas e civis.

Entre os mortos, contam-se pelo menos 15 oficiais superiores, confirmados por Teerão, incluindo o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, general Mohamad Hossein Baqari, o comandante-chefe da Guarda Revolucionária Iraniana, Hossein Salami, e o chefe da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária, general Amir Ali Hajizadeh.

O Irão retaliou com centenas de mísseis direcionados às cidades de Telavive e Jerusalém.

O conflito já fez dezenas de mortos e centenas de feridos de ambos os lados.