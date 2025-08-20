Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A notícia foi avançada pela Sky News, que sublinha que a empresa já terá uma avaliação superior à de gigantes históricos do setor como a Mattel, a Sanrio e a Hasbro, combinadas.

Segundo os resultados apresentados esta quarta-feira, a Pop Mart atingiu vendas de 1,8 mil milhões de euros entre janeiro e junho, enquanto o lucro líquido subiu para 595 milhões de euros. As ações da empresa valorizam mais de 230% desde o início do ano, colocando-a, segundo a imprensa financeira, acima da soma de gigantes marcas de brinquedos como a Mattel (Barbie), a Sanrio (Hello Kitty) e a Hasbro (Transformers).

Cerca de 40% das receitas vieram já de fora da China, confirmando a expansão internacional do fenómeno.

O “monstro” que é companhia de crianças e pais

Labubu é uma das personagens da coleção The Monsters, criada pelo ilustrador Kasing Lung, e tornou-se praticamente um objeto idolatrado, que viralizou online, como um acessório para a carteira. O boneco esgotou em várias cidades do mundo, havendo mesmo colecionadores e personalidades famosas a pagar somas astronómicas: um exemplar em tamanho humano foi leiloado em Pequim por mais de 156 mil euros.

A estratégia da Pop Mart assenta nos chamados “blind boxes” ("caixas cegas"), embalagens surpresa vendidas por cerca de 16 € online, o que leva muitos consumidores a repetir compras para completar coleções.

O CEO Wang Ning, de 38 anos, garantiu que a empresa está no caminho para atingir os 2,6 mil milhões de euros de faturação em 2025, acrescentando que “3,9 mil milhões este ano também deverão ser facilmente alcançáveis”.

A fortuna pessoal do empresário disparou de 1,7 mil milhões de euros em 2024 para cerca de 18 mil milhões de euros em 2025, colocando-o no top 10 dos mais ricos da China, de acordo com a Forbes.

A Pop Mart tem atualmente cerca de 40 lojas nos EUA, planeando abrir pelo menos mais 10 até ao final do ano. No Reino Unido, já está presente em Londres e Manchester, com pop-ups em Harrods e Hamleys. A marca aposta também nos seus “Robo Shops” – máquinas de venda automática que distribuem os bonecos-surpresa.

Wang Ning sublinhou que os mercados da América do Norte e da Ásia-Pacífico já representam uma fatia equivalente à China em 2024, e que a empresa está a preparar entrada reforçada no Médio Oriente, Europa Central e América Latina.