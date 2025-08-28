Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Num comunicado citado pela agência Lusa, a transportadora explicou que os resultados refletem “um primeiro trimestre desafiante”, com perdas de 108,2 milhões de euros, seguidos de uma “recuperação sólida” entre abril e junho. No mesmo período de 2024, a TAP tinha apresentado um resultado líquido positivo de 400 mil euros.

Segundo a empresa, no primeiro semestre foram transportados oito milhões de passageiros, mais 2,2% face ao período homólogo, com o número de voos a crescer 0,2%. As receitas operacionais totalizaram 1.955,2 milhões de euros, menos 1% em termos homólogos, e o EBITDA recorrente foi de 259,2 milhões.

"A companhia reafirma assim o seu compromisso com a trajetória de recuperação, sustentabilidade financeira e transformação estrutural que tem vindo a seguir nos últimos anos, registando uma recuperação sólida no 2 trimestre de 2025, após um primeiro trimestre desafiante", refere a empresa.

O presidente executivo da TAP, Luís Rodrigues, reconheceu os “desafios operacionais persistentes”, incluindo a pressão sobre receitas unitárias e constrangimentos nos aeroportos nacionais, mas sublinhou que a companhia mantém o foco em garantir “uma operação fiável”.

Recorde-se que o processo de reprivatização da TAP foi formalmente iniciado a 10 de julho, com a aprovação do decreto-lei que define os termos da venda de 49,9% da companhia. O diploma prevê que o investidor privado possa adquirir mais de 44,9% do capital, caso os trabalhadores não comprem a totalidade dos 5% reservados para si.