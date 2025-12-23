Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Numa nota divulgada pela Força de Produção referem: "Após um episódio de AVC (Acidente Vascular Cerebral) no sábado passado, Joaquim Monchique já teve alta e encontra-se neste momento com a sua situação de saúde estável".
"A seu pedido, transmitimos um imenso obrigado a todos os que demonstraram a sua preocupação e carinho. Um especial agradecimento ao público de Bragança, ao Hospital Público de Bragança e ao Hospital Cuf Tejo, em Lisboa", acrescentam.
"Em breve estará nos palcos novamente", garantem ainda.
Recorde-se que o ator Joaquim Monchique, de 57 anos, foi hospitalizado no sábado depois de sofrer um AVC no Teatro Municipal de Bragança quando atuava na peça "Lar Doce Lar".
"Lar Doce Lar" é uma comédia protagonizada por Joaquim Monchique e Maria Rueff, passada numa residência sénior, onde duas idosas disputam um quarto individual, num registo de humor marcado pela multiplicação de personagens.
