O treino incluiu corridas de resistência, percursos de obstáculos e exercícios táticos, permitindo a Vance experienciar em primeira mão os desafios físicos e mentais que os Navy SEALs enfrentam nas suas missões. As autoridades destacaram que a visita faz parte dos esforços contínuos para reforçar a coordenação entre a liderança civil e os militares.

Vance sublinhou que a sessão proporcionou uma perspetiva valiosa sobre a formação, a resiliência e o trabalho em equipa exigidos aos Navy SEALs, reforçando o seu compromisso em apoiar as forças armadas e a prontidão operacional.

De acordo com a administração Trump, a participação do vice‑presidente segue "uma tradição crescente de altos responsáveis políticos a interagir com unidades militares para compreender melhor as condições enfrentadas pelos militares, ao mesmo tempo que evidenciam o apoio do governo à segurança nacional e às iniciativas de defesa".

