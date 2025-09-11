"Dei por comprovado pela PGR que Jair Messias Bolsonaro que são imputados a ele, na condição de líder da organização criminosa. O que se alega para tentar desfazer o que foi acusado é que não há formalmente assinatura. Passar um recibo no cartório não é bem o que acontece nestes casos. Ele é o causador, o líder de uma organização”, afirmou.

Depois de Bolsonaro, Cármen Lúcia aborda de forma breve a participação de cada um dos réus na chamada “trama golpista”. Em cada um dos sete casos, a magistrada considera que ficou provada, na acusação da PGR, a sua “participação efetiva” e não como “mero espectador”.

Alexandre de Moraes foi o primeiro a apresentar voto, defendendo a condenação de Bolsonaro, afirmando que o ex-presidente foi o líder de uma organização criminosa que tentou perpetuar-se no poder através de atos golpistas.

“A organização criminosa narrada na denúncia iniciou a prática das condutas criminosas em meados de 2021 e permaneceu atuante até janeiro de 2023”, afirmou o juiz relator.

Moraes destacou pelo menos 13 atos executórios como evidências da trama, incluindo reuniões ministeriais, transmissões ao vivo e discursos públicos. Para o ministro, não há dúvidas de que houve uma tentativa de golpe e que Bolsonaro estava no centro dela.

Segundo o voto de Moraes, Bolsonaro responde por:

Organização criminosa armada;

Golpe de Estado;

Tentativa de abolir violentamente o Estado Democrático de Direito;

Dano qualificado com violência e grave ameaça;

Deterioração de património.

De recordar que por razões de saúde, o antigo presidente do Brasil não esteve presente, mas Bolsonaro está em prisão domiciliar. Este é o quinto dia de julgamento.