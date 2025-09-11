A juíza Carmen Lúcia votou por condenar Bolsonaro, formando a maioria após três dos cinco juízes consideraram o antigo presidente culpado de liderar uma conspiração com o objetivo de mantê-lo no poder após perder as eleições de 2022 para o seu rival, Luiz Inácio Lula da Silva. Falta apenas votar o presidente do coletivo, Cristiano Zanin.
Carmen Lúcia falou sobre os crimes de tentativa de golpe de Estado e de abolição do Estado de Direito e apoiou-se nas imagens que Alexandre de Moraes apresentou na sala de audiências e em algumas citações de doutrina jurídica para interpretar as acusações como dois crimes diferentes que podem coexistir: esta interpretação prevê uma acumulação de penas e não a sua absorção, em caso de condenação.
A juíza utilizou o argumento que já foi mobilizado por Moraes na terça-feira, que recusa que um golpe de Estado tenha de ser concretizado para se configurar o crime. “Aquele que dá um golpe de Estado e que consegue chegar ao poder é herói, não é golpista”, declara. “A demonstração necessário é que houve um conjunto de práticas para levar a ele”, remata.
"Dei por comprovado pela PGR que Jair Messias Bolsonaro que são imputados a ele, na condição de líder da organização criminosa. O que se alega para tentar desfazer o que foi acusado é que não há formalmente assinatura. Passar um recibo no cartório não é bem o que acontece nestes casos. Ele é o causador, o líder de uma organização”, afirmou.
Depois de Bolsonaro, Cármen Lúcia aborda de forma breve a participação de cada um dos réus na chamada “trama golpista”. Em cada um dos sete casos, a magistrada considera que ficou provada, na acusação da PGR, a sua “participação efetiva” e não como “mero espectador”.
Alexandre de Moraes foi o primeiro a apresentar voto, defendendo a condenação de Bolsonaro, afirmando que o ex-presidente foi o líder de uma organização criminosa que tentou perpetuar-se no poder através de atos golpistas.
“A organização criminosa narrada na denúncia iniciou a prática das condutas criminosas em meados de 2021 e permaneceu atuante até janeiro de 2023”, afirmou o juiz relator.
Moraes destacou pelo menos 13 atos executórios como evidências da trama, incluindo reuniões ministeriais, transmissões ao vivo e discursos públicos. Para o ministro, não há dúvidas de que houve uma tentativa de golpe e que Bolsonaro estava no centro dela.
Segundo o voto de Moraes, Bolsonaro responde por:
- Organização criminosa armada;
- Golpe de Estado;
- Tentativa de abolir violentamente o Estado Democrático de Direito;
- Dano qualificado com violência e grave ameaça;
- Deterioração de património.
De recordar que por razões de saúde, o antigo presidente do Brasil não esteve presente, mas Bolsonaro está em prisão domiciliar. Este é o quinto dia de julgamento.
