Às 21h00, os dados apurados mostram que 3,20% dos eleitores votaram em branco (143.360 votos). Na primeira volta, este valor ficou nos 1,09% (51.250 votos).

Por sua vez, 1,77% dos eleitores votaram nulo (79.602 votos). Na primeira volta, estes votos representaram 1,18% (55.184 votos).

