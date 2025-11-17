Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A pré-venda de bilhetes começa a 19 de novembro. Recentemente, durante o “Monday Night Football” da ESPN, foi apresentada ao público a nova criatura do universo “Avatar”, Nightwraith, com imagens exclusivas do filme. A banda sonora inclui o single “Dream as One”, da vencedora do Grammy Miley Cyrus, disponível para download, enquanto a trilha sonora original de Simon Franglen será lançada a 12 de dezembro.

“Avatar: Fogo e Cinzas” leva os espectadores de volta a Pandora numa aventura imersiva, acompanhando Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña) e a família Sully.

O filme conta ainda com Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, David Thewlis, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi, Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Brendan Cowell, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans Jr. e Kate Winslet. O argumento é de James Cameron, Rick Jaffa e Amanda Silver, baseado numa história de Cameron, Jaffa, Silver, Josh Friedman e Shane Salerno.

