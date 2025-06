As autoridades de Teerão emitiram hoje um aviso aos habitantes de Haifa para que se retirem desta cidade no norte de Israel, devido a ataques iminentes com mísseis, informou a televisão estatal iraniana.

"Há poucos minutos, foi emitido um aviso de evacuação aos colonos sionistas em Haifa para os proteger dos ataques de mísseis iranianos", informou a emissora. O aviso vem acompanhado com uma imagem e uma mensagem em hebraico: "Por favor, deixem a área marcada imediatamente. Nas próximas horas, as forças armadas da República Islâmica do Irão vão operar nesta área". O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas, Abdolrahim Mousavi, já tinha emitido um alerta na terça-feira, a avisar os residentes de Haifa e Telavive que se deviam retirar antes de "operações punitivas" do Irão. Israel lançou um ataque contra o Irão na madrugada de 13 de junho, alegando ter informações de que Teerão se aproximava do "ponto de não retorno" para obter uma bomba atómica. Os ataques israelitas causaram pelo menos 232 mortos, incluindo altos comandos militares e cientistas que trabalhavam no programa nuclear, segundo dados oficiais. O Irão, que alega que o seu programa nuclear tem fins pacíficos, ripostou com o lançamento de mísseis e drones contra várias cidades israelitas, onde as autoridades admitiram pelo menos 24 mortos.