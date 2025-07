Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

José Miguel Lameiras, arquiteto paisagista e docente da Universidade do Porto, apresenta um "estudo estratégico" para a "reconversão" da Via Cintura Interna (VCI) - que contorna os centros urbanos do Porto e Vila Nova de Gaia. A proposta é que haja uma "transformação progressiva da atual autoestrada urbana numa infraestrutura urbana sustentável, integrada e multimodal".

O docente da UP explica a “criação de um grande anel verde urbano" que "contribuiu" para a "biodiversidade, a qualidade do ar e a mitigação do efeito de ilha de calor”. O projeto, de professores e investigadores, "assenta em princípios de planeamento ecológico e de mobilidade sustentável e é inspirada por casos de sucesso internacionais".

Na "criação de um sistema multimodal" que conta com "transporte público", "duas faixas rodoviárias" , "ciclovias segregadas" e "percursos pedonais", o arquiteto paisagista acrescenta que esse sistema "permitirá transportar um número significativamente superior de pessoas" e tem uma "maior eficiência e menor impacto ambiental ".

O Centro de Conferências da Universidade do Porto é coordenado pelos professores Elisa Ferreira e Valente de Oliveira e tem o propósito de promover o "diálogo e reflexão crítica sobre os grandes desafios da atualidade".