Nesta terceira edição deste evento, a expetativa é que este possa promover o diálogo para um futuro mais sustentável, inovador e equitativo.

Segundo Eduardo Piedade, Chief Development Officer da Sonae, “a inovação só é verdadeiramente transformadora quando nasce da diversidade de perspetivas, experiências e talentos. É urgente garantir que todos têm lugar e voz para conseguirmos criar o futuro que ambicionamos: mais equitativo, inclusivo e voltado para o progresso. No Innovators Forum’25, queremos promover um debate informado, realista e colaborativo sobre como tornar isso possível”.

"Para ajudar a compreender os pilares essenciais da construção de uma sociedade mais representativa e coesa, vai estar em Portugal Oana Iordachescu, figura proeminente na temática DE&I a nível internacional. Com mais de dez anos de experiência na aquisição de talento em empresas multinacionais como a Booking.com, Criteo e Waifair, Oana Iordachescu apresentará a sessão ‘Cultura que transforma: o primeiro passo é hoje’, onde reflete sobre cultura, liderança e ferramentas para acelerar a transformação nas organizações", revela o comunicado.

Esta edição contará ainda com testemunhos de líderes de referência, entre os quais Rita Megre, diretora de New Leadership da Girl MOVE Academy, e Maria Castro e Almeida, Head of Diversity, Equity & Inclusion na Nova SBE. O evento incluirá, ainda, o painel ‘Sonae Voices e DE&I’, que vai reunir Miguel Tolentino (Sonae), Catarina Fernandes (MC), Isabel Borgas (NOS) e Inês Monteiro de Castro (Worten), numa partilha de diferentes perspetivas internas sobre diversidade e inclusão.

A organização conta reunir mais de 400 participantes presenciais, com transmissão online aberta a todos.

