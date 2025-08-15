Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o Comando Territorial da GNR de Coimbra, em entrevista à Lusa, no Correio da Manhã, a decisão implica o cancelamento total do evento, que estava previsto prolongar-se até domingo e que tradicionalmente atrai cerca de 20 mil participantes.

"É com um sentimento de profunda tristeza, mas com um sentido de enorme responsabilidade que anunciamos o cancelamento da 32a Concentração Internacional de Motos de Góis. Esta é uma decisão difícil, mas que se impõe em função dos incêndios que decorrem nos concelhos contíguos a Góis. A segurança de todos — dos motociclistas que anualmente nos visitam de todo o mundo, dos expositores, do público e da população de Góis — é a prioridade das entidades envolvidas no evento e não pode, em momento algum, ser comprometida", afirma Nuno Bandeira, presidente do Góis Moto Clube, em communicado.

Um motard de 50 anos que seguia em direção à convenção morreu ontem, 14 de agosto, num acidente na Lousã.

Perante o avanço das chamas e por razões de segurança, as autoridades ordenaram a evacuação imediata do recinto, onde se encontravam milhares de motociclistas.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

O município de Góis, situado entre a Lousã e Arganil, é uma das zonas mais afetadas pelos fogos.