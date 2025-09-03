Pelo menos 10 pessoas ficaram desalojadas esta quarta-feira na freguesia de São Vicente, em Lisboa, após a queda da fachada lateral de um prédio antigo situado na rua do Sol à Graça.
Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Pelo menos 10 pessoas ficaram desalojadas esta quarta-feira na freguesia de São Vicente, em Lisboa, devido à queda da fachada lateral de um prédio antigo vizinho, segundo os Sapadores Bombeiros.
A queda da estrutura, ocorrida pelas 3h00, não causou vítimas, mas os habitantes de prédios vizinhos tiveram de ser retirados das suas casas, que ficaram sem condições de habitabilidade.
O edifício que ruiu situava-se na rua do Sol à Graça e estava a ser recuperado.
No local estiveram 10 elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, apoiados por três viaturas, para garantir a segurança e apoiar os desalojados.
Comentários