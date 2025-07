A Força Aérea da Ucrânia denunciou o maior ataque aéreo desde o início do conflito. Em Portugal, os procuradores iniciaram uma greve nacional contra o concurso de magistrados, garantindo a continuidade do julgamento da Operação Marquês. O incêndio no Alandroal, Évora, foi dominado após mais de 16 horas. Junho de 2025 foi o mês mais quente já registado na Europa Ocidental, com temperaturas acima dos 46ºC em vários países.

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt Ucrânia denuncia maior ataque aéreo desde o início da guerra A Força Aérea ucraniana anunciou ter intercetado 711 dos 728 drones lançados pela Rússia durante a última noite, naquele que descreve como o maior ataque aéreo desde o início da guerra. Foram ainda disparados 13 mísseis, dos quais sete foram destruídos. Moscovo, por sua vez, diz ter abatido 86 drones ucranianos, seis deles perto da capital, o que levou à suspensão temporária de voos nos aeroportos de Sheremetyevo e Kaluga. Leia aqui a notícia completa.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui. Magistrados do Ministério Público fazem primeiro dia de greve nacional contra concurso anual Os procuradores iniciaram hoje uma greve nacional de dois dias contra o concurso de colocação de magistrados, que dizem comprometer a especialização do Ministério Público. Apesar do protesto, o julgamento da Operação Marquês continuará sem interrupções, segundo fontes judiciais. Leia a notícia completa aqui. Incêndio no Alandroal dominado após mais de 16 horas O incêndio que deflagrou, esta terça-feira, no Alandroal, no distrito de Évora, foi dominado esta madrugada, pela 01h50. Segundo a Proteção Civil, o fogo teve origem num pneu de camião em chamas e chegou a ter 40 focos distintos ao longo de 20 km. O condutor foi identificado e constituído arguido pela GNR por suspeita de incêndio florestal. Leia a notícia completa aqui. Europa atinge novo recorde de calor Duas ondas de calor fizeram de junho de 2025 o mês mais quente de sempre na Europa Ocidental, com temperaturas acima dos 46 °C em Portugal e Espanha. Especialistas alertam para impactos duradouros no clima, ecossistemas e zonas costeiras. Leia a notícia completa aqui.