Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O protesto, marcado para as 14 horas, tem como foco a crescente perseguição aos imigrantes. Timóteo Macedo, membro da associação Solidariedade Imigrante, afirmou à Lusa que a situação é cada vez mais grave, com imigrantes sendo tratados injustamente, como se fossem criminosos, sem ter cometido qualquer delito.

A principal questão levantada pelos manifestantes é a detenção de imigrantes em centros temporários de detenção, simplesmente por estarem registados no Sistema de Informação Schengen, devido a passagens por outros países da União Europeia antes de chegarem a Portugal. Macedo afirmou que “não é crime algum” ser incluído nesse sistema, e acusou o Estado português de agir de forma ilegal nesta questão.

Em comunicado, a Solidariedade Imigrante criticou o Governo por alimentar um "clima de intimidação" contra aqueles que contribuem para a economia nacional, muitos deles com anos de trabalho em setores onde há grandes carências de mão de obra. A associação também questiona as reformas legislativas propostas, considerando que o executivo não tem demonstrado uma postura firme contra as ameaças à implementação das recomendações do Tribunal Constitucional, especialmente no que diz respeito ao retrocesso da Lei de Imigração e da Lei da Nacionalidade.

Este protesto segue uma manifestação similar realizada no final de julho no Porto, onde cerca de mil imigrantes se reuniram, de acordo com a organização. Na ocasião, o ex-deputado do Bloco de Esquerda, José Soeiro, denunciou a detenção de 10 imigrantes em Centros de Instalação Temporária. No entanto, Timóteo Macedo revelou que o número de detenções já ultrapassou os 80.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.