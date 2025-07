Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O suposto autor dos disparos, que ceifaram as vidas de dois bombeiros e feriram um terceiro, foi identificado como Wess Roley, de 20 anos, declarou o xerife do condado de Kootenai, Robert Norris.

Roley foi encontrado morto na noite de domingo após uma busca da polícia na área onde ocorreram os disparos. "Aparentemente atirou em si mesmo", disse Norris, ao acrescentar que o suspeito era oriundo da Califórnia e residiu em diversos lugares da costa oeste dos Estados Unidos.

O incidente ocorreu na montanha Canfield, nas imediações da localidade de Coeur d’Alene, no estado de Idaho, para onde os bombeiros se deslocaram para responder a um alerta de incêndio florestal.

No domingo, Norris disse que as autoridades que investigam o caso acreditam que o incêndio foi "intencional" para atrair os bombeiros ao local.

Pouco depois de chegarem ao lugar e enquanto tentavam controlar o incêndio, os bombeiros reportaram que estavam a ser alvejados por disparos e pediram apoio.

"Foi uma emboscada", comentou Norris. Mais de 300 agentes das forças locais estiveram no recinto para fornecer apoio.

"Temos informação de que, em algum momento, ele queria ser bombeiro, mas não sabemos se há uma conexão entre isso e o que aconteceu", comentou.

As vítimas fatais do incidente foram identificadas como Frank Harwood, de 42 anos, e John Morrison, de 52, ambos veteranos do Departamento dos Bombeiros de Kootenai.

O ferido foi identificado como Dave Tysdal, um engenheiro de 47 anos que passou por duas cirurgias nas últimas 24 horas, detalhou o chefe do departamento de Coeur d'Alene, Tom Greif, em conferência de imprensa.

A violência por armas de fogo é comum nos Estados Unidos, já que muitos estados têm poucas restrições à compra de armas.

De acordo com a organização Gun Violence Archive, este ano ocorreram nos Estados Unidos 189 episódios de ataques a tiros em massa, que a ONG define como incidentes em que pelo menos quatro pessoas morreram ou ficaram feridas, além do atirador.