Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O gabinete do xerife do condado de Kootenai, no estado norte-americano de Idaho, informou que uma equipa de resposta tática encontrou um homem morto, não divulgando o nome nem a causa de morte ou o tipo de arma de fogo encontrada.

Dois bombeiros foram mortos e um terceiro foi ferido no domingo, quando foram emboscados durante horas por um “franco-atirador”, segundo as autoridades locais, enquanto respondiam a um incêndio numa comunidade montanhosa do norte do estado norte-americano de Idaho.

O gabinete do xerife do condado de Kootenai informou que as equipas de bombeiros responderam a um incêndio na Montanha Canfield, por volta das 13h30 locais (20h30 em Portugal continental), e foram registados tiros cerca de meia hora depois.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Três horas depois, o xerife do condado, Bob Norris, deu uma conferência de imprensa em que afirmou não saber “quantos suspeitos” se encontravam no local nem “quantas vítimas” havia na altura. “Estamos a ser ativamente atacados por franco-atiradores neste momento”, afirmou.

“As pessoas ainda estão a sair da montanha”, disse Norris, considerando “seguro assumir” que outras se encontravam ainda no local, acrescentou.

Três vítimas dos disparos chegaram ao hospital Kootenai Health, segundo a sua porta-voz, Kim Anderson. Duas morreram à chegada e a terceira estava a ser tratada devido a ferimentos, acrescentou a mesma fonte, de acordo com a agência Associated Press. O estado do bombeiro ferido ainda não é conhecido.

Numa publicação na rede social X, o governador de Idaho, Brad Little, informou que “vários” bombeiros tinham sido atacados, considerando “hediondo” o “ataque direto” aos profissionais do combate aos fogos.

Um alerta do Gabinete de Gestão de Emergências do Condado de Kootenai às pessoas que evitassem a área em redor de Canfield Mountain Trailhead e Nettleton Gulch Road, a cerca de 6,5 km a norte do centro de Coeur d’Alene, uma pequena cidade no noroeste do Idaho, conhecida pelos desportos aquáticos num lago com o mesmo nome.

O Federal Bureau of Investigation (FBI) deslocou-se para o local com equipas técnicas e apoio tático, segundo o diretor-adjunto da agência federal de segurança interna norte-americana, Dan Bongino, que terão neutralizado o atirador.

Coeur d’Alene é uma cidade de 55.000 habitantes perto da fronteira com o estado de Washington. A montanha Canfield, nos arredores, é uma área popular para caminhadas e ciclismo, coberta de árvores e arbustos e atravessada por vários trilhos.