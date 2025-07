Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O Comando Territorial de Faro, através do Destacamento Territorial de Loulé, realizou no dia 8 de julho, uma operação de fiscalização a um estabelecimento de venda de produtos de canábis, tendo sido identificados três homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 24 e os 38 anos, e apreendidos mais 700 produtos, no concelho de Loulé", explica a GNR em comunicado.

Durante a fiscalização "a uma loja com produtos à venda de substâncias extraídas e derivadas da canábis", os militares da GNR verificaram que estavam à venda "produtos com substâncias proibidas, para uso recreativo, entre os quais preparações de plantas para fumar e géneros alimentícios, bem como produtos destinados a fins cosméticos e medicinais sem a devida autorização da entidade competente".

"Destaca-se a presença de tetrahidrocanabinol (THC) em muitos dos produtos, a substância com efeitos psicoativos presente na planta da canábis, cuja detenção e venda, fora das disposições legais, constitui crime", é referido.

Foram apreendidos 41 frascos contendo liamba, 446 cigarros manufaturados contendo liamba, 73 saquetas de produtos com THC contendo liamba e haxixe, 66 produtos cosméticos contendo CBD e 111 produtos variados sem rotulagem na língua portuguesa.

"Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Loulé, uma vez que detenção e venda de substâncias que contêm THC, constitui a prática de um crime de tráfico de estupefacientes", nota a GNR.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Segundo a GNR, foram ainda elaborados dois autos de contraordenação, "um por venda de produtos destinados a fins medicinais sem autorização da entidade competente" e outro "por venda de produtos sem rotulagem na língua portuguesa".

A operação contou com o reforço de militares da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras e a colaboração da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica.

Por fim, a GNR deixa o alerta "para os riscos associados ao consumo de substâncias com efeitos psicoativos e recorda que a venda de produtos derivados da canábis obedece a normativos europeus e nacionais bastante restritos, com regras definidas desde o cultivo da planta até à venda ao consumidor final".